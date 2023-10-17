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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД МЕНТАЛИТЕТ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
10:46 18.10.2023
Необходима модернизация предприятий, рассчитанная на менталитет и ценности будущего поколения. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на совещании по вопросам определения стратегических перспектив развития Беларуси, которое проходило на площадке НИЭИ Минэкономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, человеческий потенциал – ключевой фактор для устойчивого экономического развития любого государства. Именно поэтому значительный фрагмент дискуссии был посвящен вопросам демографии, ценностным ориентирам, уровню образования и квалификации молодых работников.
По мнению Александра Червякова, необходимо разрабатывать долгосрочные стратегии под поколение, которое «займет наше место через два десятка лет».
«Сейчас в какой-то степени наблюдаем конфликт производственных сил и производственных отношений. Немало наших предприятий находится еще в старой парадигме. А молодежь уже по-другому оценивает современность и перспективность технологий, у них другие требования к условиям труда. Чтобы молодежь пошла на заводы, нужны другие станки, другие принципы организации производства. И нам необходима сегодня не просто модернизация, но рассчитанная на менталитет, жизненные взгляды и ценности будущего поколения. Иначе квалифицированные кадры будет очень сложно удержать в стране», – отметил глава экономического ведомства.
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