Необходима модернизация предприятий, рассчитанная на менталитет и ценности будущего поколения. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на совещании по вопросам определения стратегических перспектив развития Беларуси, которое проходило на площадке НИЭИ Минэкономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, человеческий потенциал – ключевой фактор для устойчивого экономического развития любого государства. Именно поэтому значительный фрагмент дискуссии был посвящен вопросам демографии, ценностным ориентирам, уровню образования и квалификации молодых работников.

По мнению Александра Червякова, необходимо разрабатывать долгосрочные стратегии под поколение, которое «займет наше место через два десятка лет».

«Сейчас в какой-то степени наблюдаем конфликт производственных сил и производственных отношений. Немало наших предприятий находится еще в старой парадигме. А молодежь уже по-другому оценивает современность и перспективность технологий, у них другие требования к условиям труда. Чтобы молодежь пошла на заводы, нужны другие станки, другие принципы организации производства. И нам необходима сегодня не просто модернизация, но рассчитанная на менталитет, жизненные взгляды и ценности будущего поколения. Иначе квалифицированные кадры будет очень сложно удержать в стране», – отметил глава экономического ведомства.