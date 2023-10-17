В январе-сентябре 2023 г. в хозяйствах всех категорий Беларуси (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 23,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню января-сентября 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 19,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1331,6 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в январе-сентябре 2022 г., молока – 6290,2 тыс. тонн (на 5,6% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,7% молока и 83,1% производства яиц.

На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, или 101,1% к уровню 1 октября 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн голов (100,1%). Численность свиней составила 2,4 млн голов, что на 0,6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2023 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,2 млн тонн при средней урожайности 32,2 центнера с одного гектара убранной площади.

На начало октября текущего года картофель убран с 62,6% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 523,5 тыс. тонн, что на 9,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 359 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2022 г. – 312 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 31,7% подлежащих уборке площадей. Валовой сбор свеклы сахарной получен 1366,5 тыс. тонн (на 30,2% больше) при средней урожайности 434 центнера с одного гектара (на 1 октября 2022 г. – 367 центнеров).

Овощи убраны с 51,5% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 67,1 тыс. тонн (на 2,1% больше) при средней урожайности 220 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2022 г. – 225 центнеров).

На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1165,6 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 448,5 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 26,3 тыс. гектаров.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 10,6 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 7 млн тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 25,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 22,4 центнера.