Концерн «Белнефтехим» уточнил отдельные нормы формирования цен на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке.

«Приказом председателя концерна № 240 от 17 октября 2023 года с 20 октября 2023 г. закрепляются предельные оптовые надбавки, обязательные к применению всеми субъектами хозяйствования при реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке», - говорится в сообщении концерна.

В нем поясняется, что порядок формирования цен на реализуемые на внутреннем рынке нефтепродукты уточнен с учетом директивы от 6 октября 2022 г. №10 «О недопустимости роста цен», постановления от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен», а также изменений, внесенных в текущем году в указ от 25.02.2011 № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь».