Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-сентябрь 2023 г. в текущих ценах составил 157,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,5% к уровню января-сентября 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2023 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 108,9%.