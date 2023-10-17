|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛИ НА 5,1%
18:00 17.10.2023
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) за январь-август 2023 года выросли на 5,1% к уровню января-августа 2022 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2023
Курсы в банках
на 17.10.2023
Конвертация в банках
на 17.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте