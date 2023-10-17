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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕС В БЮДЖЕТ 5,4 МЛРД РУБЛЕЙ
17:42 17.10.2023
За девять месяцев 2023 года субъектами малого и среднего бизнеса столицы в бюджет внесено 5,4 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Минска, этой категорией плательщиков обеспечено 37,5% всех поступлений города.
Всего в Минске зарегистрировано 110,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 40,0 тыс. организаций и 70,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.
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