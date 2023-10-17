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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ «ЖЕНЩИНА БУДУЩЕГО» ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ
17:34 17.10.2023
Первый женский бизнес-форум «Женщина будущего» пройдет в Могилеве 4 ноября 2023 года. Об этом сообщили в управлении экономики Могилевского горисполкома.
«Это мероприятие, целью которого является объединение и поддержка женщин, стремящихся к успеху и лидерству в сфере бизнеса. Оно предоставляет уникальную платформу для обмена опытом, знаниями и идеями, а также создает пространство для вдохновения и мотивации женского предпринимательства, взаимодействия органов государственной власти и женщин-предпринимателей», - пояснили в управлении.
Организаторами форума выступают Могилевские областной и городской исполнительные комитеты, ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО».
С более подробной информацией о бизнес-форуме можно ознакомиться здесь.
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