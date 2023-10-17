Первый женский бизнес-форум «Женщина будущего» пройдет в Могилеве 4 ноября 2023 года. Об этом сообщили в управлении экономики Могилевского горисполкома.

«Это мероприятие, целью которого является объединение и поддержка женщин, стремящихся к успеху и лидерству в сфере бизнеса. Оно предоставляет уникальную платформу для обмена опытом, знаниями и идеями, а также создает пространство для вдохновения и мотивации женского предпринимательства, взаимодействия органов государственной власти и женщин-предпринимателей», - пояснили в управлении.

Организаторами форума выступают Могилевские областной и городской исполнительные комитеты, ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО».

С более подробной информацией о бизнес-форуме можно ознакомиться здесь.