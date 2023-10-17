ЭКОНОМИКА РБ

МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ ОПРОС РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ

16:53 17.10.2023 Министерство экономики проводит мониторинг эффективности действующих условий ведения бизнеса в рамках правового режима СЭЗ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, резидентам предлагается пройти опрос, который позволит выявить актуальные проблемы предприятий в вопросах: налогообложения, таможенно-тарифного регулирования, логистики, выхода на новые зарубежные рынки, а также изучить восприятие действующего режима СЭЗ резидентами, оценить его эффективность, определить направления его совершенствования. Анкетирование проводится до 18.00 15 ноября.