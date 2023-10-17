|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ ОПРОС РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ
16:53 17.10.2023
Министерство экономики проводит мониторинг эффективности действующих условий ведения бизнеса в рамках правового режима СЭЗ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, резидентам предлагается пройти опрос, который позволит выявить актуальные проблемы предприятий в вопросах: налогообложения, таможенно-тарифного регулирования, логистики, выхода на новые зарубежные рынки, а также изучить восприятие действующего режима СЭЗ резидентами, оценить его эффективность, определить направления его совершенствования.
Анкетирование проводится до 18.00 15 ноября.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2023
Курсы в банках
на 17.10.2023
Конвертация в банках
на 17.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте