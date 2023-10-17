Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 98,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 101% и 107,1% соответственно, промежуточные товары – 100,5% и 98,4%, потребительские товары – 99,96% и 99,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,7%, с декабрем 2022 г. – 96,6%, в том числе в растениеводстве – 102,8% и 98,8% соответственно, животноводстве – 100,05% и 95,9% соответственно.