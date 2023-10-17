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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ БЕЛАРУСИ ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ РИЭЛТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СТОЛИЧНЫЕ МЕТРЫ»
15:00 17.10.2023
Министерство юстиции Беларуси 12 октября 2023 года приняло решение о прекращении лицензии на осуществление риэлтерской деятельности ООО «Столичные метры».
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, лицензия отозвана из-за продолжения этой организацией риэлтерской деятельности в период ее приостановления.
Так, в рамках рассмотрения поступившей жалобы в деятельности ООО «Столичные метры» были выявлены многочисленные нарушения, в том числе при оказании услуг по найму жилья.
В частности, организация под видом собственников размещала рекламу предлагаемых к найму объектов недвижимости. Заинтересовавшимся рекламой сообщалось, что для получения информации об объекте необходимо приехать в офис ООО «Столичные метры», заключить договор на оказание информационных услуг и оплатить их. Однако после этого потребитель с собственником рекламируемого объекта так и не встречался: по предоставленному номеру телефона либо отвечали о том, что объект уже сдан, либо абонент вовсе был недоступен.
Лицензия ООО «Столичные метры» прекращена с 13 октября 2023 г.
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