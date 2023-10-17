Министерство юстиции Беларуси 12 октября 2023 года приняло решение о прекращении лицензии на осуществление риэлтерской деятельности ООО «Столичные метры».

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, лицензия отозвана из-за продолжения этой организацией риэлтерской деятельности в период ее приостановления.

Так, в рамках рассмотрения поступившей жалобы в деятельности ООО «Столичные метры» были выявлены многочисленные нарушения, в том числе при оказании услуг по найму жилья.

В частности, организация под видом собственников размещала рекламу предлагаемых к найму объектов недвижимости. Заинтересовавшимся рекламой сообщалось, что для получения информации об объекте необходимо приехать в офис ООО «Столичные метры», заключить договор на оказание информационных услуг и оплатить их. Однако после этого потребитель с собственником рекламируемого объекта так и не встречался: по предоставленному номеру телефона либо отвечали о том, что объект уже сдан, либо абонент вовсе был недоступен.

Лицензия ООО «Столичные метры» прекращена с 13 октября 2023 г.