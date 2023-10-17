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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЭС ОБЕСПЕЧИЛА СНИЖЕНИЕ ВАЛЮТНОЙ НАГРУЗКИ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА $650 МЛН


14:47 17.10.2023

БелАЭС уже вносит ощутимый вклад в укрепление энергетической безопасности Беларуси. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

По его словам, с момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока (3 ноября 2020 года) БелАЭС выработала более 20 млрд кВтч электроэнергии, что позволило заместить 5,3 млрд м куб. природного газа. «Снижение валютной нагрузки на экономику составило более $650 млн», - отметил он.

Министр рассказал, что в настоящее время второй энергоблок станции работает на номинальной мощности. На прошлой неделе в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации на нем завершилось комплексное опробование оборудования, которое проводилось в течение 15 суток с целью подтверждения его соответствия проектным характеристикам и требованиям безопасности.

В целом в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока выполнен широкий спектр испытаний - всего более 440 - на различных режимах работы блока.

Для приемки в эксплуатацию второго энергоблока к работе приступили приемочные комиссии по направлениям, ведется работа над оформлением необходимых документов. Организована работа правительственной приемочной комиссии, ее возглавляет заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.

Планируется, что до конца года блок будет введен в промышленную эксплуатацию.
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