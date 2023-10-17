Потребительские цены в Витебской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом выросли на 0,6%, с декабрем 2022 г. – выросли на 2,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за сентябрь 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с сентябрем 2022 года на 0,3%. В январе-сентябре 2023 года рост цен составил 4,2% к уровню января-сентября 2022 года.

Продовольственные товары в сентябре 2023 г. по сравнению с августом подорожали на 0,6%, с декабрем 2022 г. – на 3,2%. Годовой рост цен в сентябре 2023 года составил 1,9%. За январь-сентябрь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре по сравнению с августом выросли на 0,5%, с начала года – на 2,5%. Годовое снижение цен в сентябре 2023 года составило 1,8%. В январе-сентябре текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 1,9%.

Цены на услуги в сентябре 2023 г. по сравнению с августом увеличились на 0,4%, с декабрем 2022 г. – на 6,3%. За сентябрь текущего года цены на услуги увеличились к сентябрю 2022 года на 6,3%. В январе-сентябре 2023 года к уровню января-сентября 2022 года услуги подорожали на 6,8%.