Сельхозорганизации Беларуси накопали 736,9 тыс. тонн картофеля при урожайности 351,3 ц/га и более 2,5 млн тонн сахарной свеклы при урожайности 458,6 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 150,8 тыс. га и намолочено 1224,3 тыс. тонн при урожайности 81,2 ц/га.

Собрано 20601,5 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

В целом во всех категориях хозяйств Беларуси на 17 октября намолочено 8648,4 тыс. тонн зерна, включая рапс.