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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ НАКОПАЛИ 736,9 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ И БОЛЕЕ 2,5 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
14:00 17.10.2023
Сельхозорганизации Беларуси накопали 736,9 тыс. тонн картофеля при урожайности 351,3 ц/га и более 2,5 млн тонн сахарной свеклы при урожайности 458,6 ц/га.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 150,8 тыс. га и намолочено 1224,3 тыс. тонн при урожайности 81,2 ц/га.
Собрано 20601,5 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
В целом во всех категориях хозяйств Беларуси на 17 октября намолочено 8648,4 тыс. тонн зерна, включая рапс.
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