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ЭКОНОМИКА РБ


ФОРУМ ENERGY EXPO СОДЕЙСТВУЕТ ПРОДВИЖЕНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ - МИНЭНЕРГО


13:41 17.10.2023

Форум Energy EXPO содействует продвижению высокотехнологичных проектов в сфере энергетики. Об этом сегодня заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на церемонии открытии мероприятия.

По его словам, за годы своего существования Белорусский энергетический и экологический форум Energy EXPO стал крупнейшей для топливно-энергетического комплекса выставочной и деловой площадкой, которая содействует широкому продвижению в отрасли новейших технологий и услуг, а также высокотехнологичных проектов, направленных на укрепление энергетической безопасности страны.

Традиционно форум объединяет широкий круг участников: представителей органов госуправления, крупнейшие компании в сфере энергетики, промышленности, экологии, научные организации. Они не только представят свои достижения, но и обсудят ключевые аспекты, определяющие будущее развитие отрасли.

«Это вопросы инвестиционной деятельности, модернизации энергетической инфраструктуры и импортозамещения, взаимодействие с нашими стратегическими партнерами по Союзному Государству и Евразийскому экономическому пространству в сфере энергетики», - сказал министр.

Особое место в повестке форума занимает атомная энергетика. В Беларуси завершается реализация проекта по строительству собственной атомной станции. Она уже работает на экономику страны, вносит весомый вклад в повышение энергетической самостоятельности республики.

«Наряду с дальнейшим освоением мирного атома сегодня перед нами стоит задача по максимальному использованию потенциала смежных отраслей: промышленность и аддитивные технологии, тренажеростроение, цифровизация, системы накопления энергии для энергетики и электротранспорта», - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Он выразил уверенность в том, что достигнутые на форуме деловые договоренности и выработанные рекомендации будут содействовать реализации этих важнейших задач.
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