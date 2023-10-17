ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ МИНСК СОБРАЛ БОЛЕЕ 14,3 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

13:17 17.10.2023 За девять месяцев 2023 года Минск собрал 14 326,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Минска, в структуре доходов консолидированного бюджета 57,4% (8 220,0 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 42,6% (6 106,8 млн рублей) – местного. Значительная часть доходов бюджета (36,5% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 21,0%, по налогу на прибыль – 14,0%, по акцизам – 7,0%, налогу на доходы – 2,7%, налогу на недвижимость – 2,3%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 1,5%, земельному налогу – 1,1%.