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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ МИНСК СОБРАЛ БОЛЕЕ 14,3 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
13:17 17.10.2023
За девять месяцев 2023 года Минск собрал 14 326,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Минска, в структуре доходов консолидированного бюджета 57,4% (8 220,0 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 42,6% (6 106,8 млн рублей) – местного.
Значительная часть доходов бюджета (36,5% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Объемы поступлений по подоходному налогу составили 21,0%, по налогу на прибыль – 14,0%, по акцизам – 7,0%, налогу на доходы – 2,7%, налогу на недвижимость – 2,3%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 1,5%, земельному налогу – 1,1%.
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