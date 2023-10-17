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ЭКОНОМИКА РБ


ДВУМЯ ЭНЕРГОБЛОКАМИ БЕЛАЭС ВЫРАБОТАНО БОЛЕЕ 20 МЛРД КВТ.Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


13:05 17.10.2023

Двумя энергоблоками БелАЭС выработано более 20 млрд кВт.ч электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

"Мы договаривались встретиться на заключительном этапе реализации проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции, обсудить готовность к ее вводу в эксплуатацию, а также наши направления дальнейшего сотрудничества как в области эксплуатации станции, так и по иным направлениям", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, за это время проделана большая работа по налаживанию дальнейших шагов взаимодействия.

"В целом согласованы такие направления сотрудничества, как ядерная медицина, промышленность, аддитивные технологии, накопители энергии, цифровизация. Ведется подготовка проектов соответствующих программных документов", - отметил премьер-министр.

Что касается непосредственно работы БелАЭС, то все идет в плановом порядке. "Буквально на днях завершилось комплексное опробование второго энергоблока - завершающая стадия перед приемкой станции в эксплуатацию, - рассказал глава правительства. - Двумя энергоблоками БелАЭС выработано более 20 млрд кВт.ч электроэнергии".

После ввода станции в эксплуатацию правительство сосредоточится на работе с "Росатомом" по новым высокотехнологичным направлениям.
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