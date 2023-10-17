ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ПО МИНПРОМУ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 25,6%


12:54 17.10.2023

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по Минпрому за январь-август 2023 года к январю-августу 2022 года составил 125,6% (по республике в целом 115,4%), за август 2023 года к августу 2022 года – 127,5% (по республике в целом 117,7%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, среднемесячная заработная плата по Минпрому за январь-август текущего года составила 2035,1 рублей, или 110,9% от общереспубликанского уровня (1 834,4 рублей).

За август среднемесячная зарплата по Минпрому составила 2178,3 рублей, или 111% от общереспубликанского уровня (1 962,4 рублей).

По видам экономической деятельности в топ-3 по темпу роста номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по Минпрому за январь-август 2023 года к январю-августу 2022 года вошли: производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры - 142,6% (2008,1 рубля), производство транспортных средств и оборудования - 127,4% (1927,9 рубля), производство электрооборудования - 127,3% (1765,7 рубля).

Темп роста реальной заработной платы к соответствующему периоду 2022 года по Минпрому составил за январь-август 2023 года - 118,9%, за август - 124,6%.

Соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной платы в целом по Минпрому по выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг за январь-июль 2023 года составило 1,03.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2023
валюта курс
EUR 3.4711
USD 3.2963
RUB 3.3857
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4711 -0.0162
USD 3.2939 -0.0024
RUB 3.3844 -0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4730 3.4800
USD 3.2920 3.2980
RUB 3.3670 3.3820
подробнее

Конвертация в банках
на 17.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0540 1.0570
EUR/RUB 102.8100 103.4000
USD/RUB 97.3600 97.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте