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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ПО МИНПРОМУ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 25,6%
12:54 17.10.2023
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по Минпрому за январь-август 2023 года к январю-августу 2022 года составил 125,6% (по республике в целом 115,4%), за август 2023 года к августу 2022 года – 127,5% (по республике в целом 117,7%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, среднемесячная заработная плата по Минпрому за январь-август текущего года составила 2035,1 рублей, или 110,9% от общереспубликанского уровня (1 834,4 рублей).
За август среднемесячная зарплата по Минпрому составила 2178,3 рублей, или 111% от общереспубликанского уровня (1 962,4 рублей).
По видам экономической деятельности в топ-3 по темпу роста номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по Минпрому за январь-август 2023 года к январю-августу 2022 года вошли: производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры - 142,6% (2008,1 рубля), производство транспортных средств и оборудования - 127,4% (1927,9 рубля), производство электрооборудования - 127,3% (1765,7 рубля).
Темп роста реальной заработной платы к соответствующему периоду 2022 года по Минпрому составил за январь-август 2023 года - 118,9%, за август - 124,6%.
Соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной платы в целом по Минпрому по выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг за январь-июль 2023 года составило 1,03.
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