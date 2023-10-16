В Брестской области числится 43,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 9,1 тысячи организаций и 34,3 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-сентябрь 2023 года субъектами малого и среднего предпринимательства перечислено 785,6 млн рублей в бюджет Брестской области. Их участие в формировании доходной части консолидированного бюджета области составило 41%.

Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах сложился на уровне 108,9%, платежи увеличились на 64,1 млн рублей.

От организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек включительно) поступило в бюджет 441,1 млн рублей, среднего бизнеса (с численностью работников от 101 до 250 человек включительно) – 229,1 млн рублей, вклад индивидуальных предпринимателей составил 115,4 млн рублей.