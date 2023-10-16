Месяц назад, 17 сентября, перед литовскими пунктами пропуска находилось порядка 30 фур. Сегодня очередь большегрузов на въезд в Литву составляет около 1500 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, наиболее загруженный маршрут проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки его контрольные службы оформили около 20% фур от нормы. Сотрудники остальных литовских погранпереходов пропустили на свою территорию менее 42% большегрузов.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 45% фур от нормы. Незначительное количество грузовиков ожидает оформления перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи).

«По состоянию на 10:00 очереди легкового транспорта фиксируются перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) и литовским — Мядининкай (Каменный Лог)», - говорится в сообщении.