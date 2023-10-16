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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛСЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА 6,7%
11:50 17.10.2023
Розничный товарооборот в январе-сентябре 2023 г. составил 55,3 млрд рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 22 рубля против 20 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,3% розничного товарооборота республики, в январе-сентябре 2023 г. составил 52,2 млрд рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2023 г. составил 116,3 млрд рублей, или 111% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2023 г. составил 3,7 млрд рублей, или 111,2% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.
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