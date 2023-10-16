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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ФСЗН БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
11:34 17.10.2023
За январь-сентябрь 2023 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Беларуси с учетом остатков на начало года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами бюджета фонда) в сумме 1248,8 млн рублей.
Как сообщается на сайте ФСЗН Минтруда и соцзащиты, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования составил 911,0 млн рублей, по средствам профессионального пенсионного страхования – 337,8 млн рублей.
Доходы бюджета фонда составили 18 468,8 млн рублей. Субвенция на сбалансированность бюджета фонда не привлекалась.
Общая сумма расходов бюджета фонда составила 17 606,1 млн рублей.
В состав расходов бюджета фонда включены расходы, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета, в сумме 1081,7 млн рублей. Данные расходы в полном объеме возмещены из республиканского бюджета в бюджет фонда в виде субвенции.
Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.
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