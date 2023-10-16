В сентябре 2023 года годовая инфляция в Беларуси достигла рекордно низких значений – 2%, что является абсолютным историческим минимумом в республике за всю историю наблюдений и в настоящее время один из самых низких показателей среди стран-соседок. Об этом заявила заместитель начальника аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Елена Синельникова.

По ее словам, наибольший вклад в замедление инфляционных процессов внесло снижение базовой инфляции на 0,2% в годовом выражении.

Больше всего цены снизились в группе непродовольственных товаров. В частности, посуда за прошедшие 12 месяцев подешевела на 9,1%, телевизоры — на 5,9%, электротовары — на 4,9%, обои — на 4,8%, моющие средства — на 4,7%, мебель — на 4,1%, ткани и пряжа — на 4%, одежда — на 0,8%.

Снизились в цене также и продовольственные товары критического импорта: масло растительное — на 20,7%, крупа и бобовые — на 13,2%, чай — на 11,3%, рыба и рыбопродукты — на 4,3%.

«Конечно, есть ряд позиций, которые в той или иной степени подорожали в годовом выражении. Однако в топе таких позиций — товары и услуги, увеличение цен на которые обусловлено вескими причинами, например международными обязательствами в части акцизной политики (сигареты, алкоголь), курсовыми колебаниями (медикаменты, международные перевозки) или необходимостью устранения ценовых диспропорций (тарифы на ЖКУ)», - пояснила Елена Синельникова, которую цитирует пресс-служба МАРТ.

Между тем на замедление инфляционных процессов в Беларуси в основном влияют «снижение годового прироста мировых цен на сырьевые и продовольственные товары, умеренный прирост цен отечественных производителей, а также «укрепление белорусского рубля к российскому — валюте основного торгового партнера».