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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 8,1%
10:34 17.10.2023
В январе-сентябре 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 136,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108,1% к уровню января-сентября 2022 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,7%, в обрабатывающей промышленности – на 9,7%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,4%.
При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 1,9%.
Индекс промышленного производства за сентябрь 2023 г. к сентябрю 2022 г. составил 109,7%, к августу 2023 г. – 102,3%.
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