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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЧТИ 78% БЮДЖЕТА МИНСКА
10:20 17.10.2023
Негосударственный сектор экономики лидирует в структуре поступлений по категориям плательщиков Минска по состоянию на 1 октября 2023 года с долей 77,9%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Минска, на организации государственного сектора приходится 22,1% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,3%, на физических лиц – 2,2%.
На 1 октября 2023 года в е Минске осуществляют деятельность 133,5 тыс. субъектов хозяйствования. В составе хозяйствующих субъектов 62,8 тыс. организаций и 70,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 1 042,8 тыс. физических лиц.
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