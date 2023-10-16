Негосударственный сектор экономики лидирует в структуре поступлений по категориям плательщиков Минска по состоянию на 1 октября 2023 года с долей 77,9%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Минска, на организации государственного сектора приходится 22,1% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,3%, на физических лиц – 2,2%.

На 1 октября 2023 года в е Минске осуществляют деятельность 133,5 тыс. субъектов хозяйствования. В составе хозяйствующих субъектов 62,8 тыс. организаций и 70,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 1 042,8 тыс. физических лиц.