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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫЯВИЛО ЗАВЫШЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПЛОДООВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ
09:36 17.10.2023
ОАО «Солигорскторг» продавало плодоовощную продукцию, цены на которые были сформированы с нарушением порядка формирования и (или) применения цен, что привело к превышению установленных предельных размеров торговых надбавок на регулируемые товары. Это установило Главное управление МАРТ по Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, завышение обществом розничных цен на регулируемые товары (огурец свежий, картофель, капусту белокочанную свежую, морковь свежую, свеклу свежую, лук репчатый) произошло за счет применения к отпускной цене производителя торговых надбавок (с учетом оптовых надбавок) выше установленного предельного размера торговых надбавок.
Фактический размер торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) составлял от 32,35 до 52,94 к цене производителя вместо предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 30%, установленной постановлением Совета министров от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».
Экономическим судом Минской области вынесено постановление по части второй статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях о привлечении к административной ответственности юридического лица в виде штрафа в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации регулируемых товаров по завышенной цене, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров, что составило более 22,6 тыс. рублей, а также за нарушение установленного порядка применения цен к административной ответственности привлечено должностное лицо.
Постановления суда вступили в законную силу.
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