За январь-август 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (кроме банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9%, рентабельность продаж – 7,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 сентября 2023 г. составила 66,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 10,1 млрд рублей, или 15,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2023 г. составила 77,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,8 млрд рублей, или 12,6% от общего объема кредиторской задолженности.