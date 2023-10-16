ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛА 7,4%


09:23 17.10.2023

За январь-август 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (кроме банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9%, рентабельность продаж – 7,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 сентября 2023 г. составила 66,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 10,1 млрд рублей, или 15,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2023 г. составила 77,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,8 млрд рублей, или 12,6% от общего объема кредиторской задолженности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2023
валюта курс
EUR 3.4711
USD 3.2963
RUB 3.3857
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4873 +0.0073
USD 3.2963 +0.0009
RUB 3.3857 -0.0028
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4710 3.4800
USD 3.2900 3.2990
RUB 3.3600 3.3830
подробнее

Конвертация в банках
на 17.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0530 1.0559
EUR/RUB 102.7000 103.5000
USD/RUB 97.2500 97.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте