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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ» ЛИНИЮ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ


18:00 16.10.2023

Комитет государственного контроля с 17 по 19 октября проводит «горячую» линию на тему оказания услуг населению в получении кредитов и займов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, если с кого-то неправомерно удержали комиссию при обращении за получением займа, банк отказал в выдаче кредита и отправил к кредитному брокеру или кто-то стал жертвой обмана, обратившись за получением кредита или займа, они могут позвонить на короткий номер 191.

Информация принимается с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.
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