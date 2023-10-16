Комитет государственного контроля с 17 по 19 октября проводит «горячую» линию на тему оказания услуг населению в получении кредитов и займов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, если с кого-то неправомерно удержали комиссию при обращении за получением займа, банк отказал в выдаче кредита и отправил к кредитному брокеру или кто-то стал жертвой обмана, обратившись за получением кредита или займа, они могут позвонить на короткий номер 191.

Информация принимается с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.