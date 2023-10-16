|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АВТОЗАПЧАСТЕЙ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 380 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:47 16.10.2023
Латвийский перевозчик не указал в документах автозапчасти на сумму более 380 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, гезадекларированные товары ввозили в Беларусь в составе сборного груза. Нарушение законодательства, которое могло повлечь за собой неуплату таможенных платежей в размере порядка 20 тыс. рублей, выявили гродненские таможенники.
Машина Mercedes-Benz следовала из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог». В грузовике перевозили обувь, косметику, автомобильные запчасти, мебель и другое. При таможенном досмотре установлено, что часть сборного груза в документах не значится. Незаявленными оказались более 150 единиц запасных частей к транспортным средствам.
Гродненской региональной таможней в отношении латвийского перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 114 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2023
Курсы в банках
на 16.10.2023
Конвертация в банках
на 16.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте