Латвийский перевозчик не указал в документах автозапчасти на сумму более 380 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, гезадекларированные товары ввозили в Беларусь в составе сборного груза. Нарушение законодательства, которое могло повлечь за собой неуплату таможенных платежей в размере порядка 20 тыс. рублей, выявили гродненские таможенники.

Машина Mercedes-Benz следовала из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог». В грузовике перевозили обувь, косметику, автомобильные запчасти, мебель и другое. При таможенном досмотре установлено, что часть сборного груза в документах не значится. Незаявленными оказались более 150 единиц запасных частей к транспортным средствам.

Гродненской региональной таможней в отношении латвийского перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 114 тыс. рублей.