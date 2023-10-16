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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 20 ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ «ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРО»


17:40 16.10.2023

Около 20 инновационных разработок БГУ представят на Международной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (Energy Expo), которая пройдет в рамках Белорусского энергетического и экологического форума с 17 по 20 октября в Минске (пр-т Победителей, 20/2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в числе экспонатов БГУ «Многоканальная система для контроля радиационной обстановки на крупных радиационно-опасных или радиационно-чувствительных объектах и территориях». Сегодня она установлена на территории Беларуси по периметру Белорусской атомной электростанции, а также в направлении Смоленской, Чернобыльской и Игналинской АЭС. Система позволяет зафиксировать изменения радиационного фона на установленных территориях и оперативно передать информацию в Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Среди разработок посетители смогут также увидеть светопоглощающие композиционные материалы на основе оксидов переходных металлов. Ультрачерные пленки превосходят мировой аналог по ряду технических параметров. Они имеют более высокую коррозионную стойкость, износостойкость и микротвердость, а также лучше сцепляются с металлической подложкой. Данное покрытие может использоваться в качестве датчика световых потоков в космических приборах и преобразователях солнечной энергии в электрическую.

Также в числе экспонатов будут представлены радиопоглощающие материалы серии КУП, поглотитель электромагнитных волн «ТОРА», многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, ультразвуковые счетчики газа и др.

С информацией об инновационных разработках белорусского вуза в области приборостроения, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно будет ознакомиться посредством натуральных образцов, тематических плакатов и презентаций.

Выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (Energy Expo) работает с 1995 года и является одной из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии. Целью ее проведения является презентация современных научных достижений в области энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, градостроительства, защиты окружающей среды. Также форум содействует расширению сотрудничества и обмену передовыми разработками в сфере энергетики и экологии Беларуси со странами зарубежья.
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