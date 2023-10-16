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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ УВЕРЕНЫ В ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОГО ПАРАМЕТРА ПО ИНФЛЯЦИИ В 2023 ГОДУ


17:13 16.10.2023

Целевой параметр по инфляции в 2023 году будет выполнен. Об этом заявил заместитель министра экономики Андрей Картун.

По его словам, в годовом выражении более полугода удается сдерживать рост цен до 5%, на протяжении последних нескольких месяцев инфляция составляет менее 3%, в сентябре и вовсе зафиксирован исторический минимум – 2%.

«Снижение цен фиксируется на многие социально значимые товары – рыбу, растительное масло, муку, крупы, отдельные овощи. При появлении овощей открытого грунта в апреле-августе ежемесячно снижались цены на огурцы и помидоры. Во многом, это повлияло на общее снижение цен в августе на 0,3%. В сентябре с учетом уменьшения предложения цены начали восстанавливаться. Но и на этом рынке мы видим позитивную динамику. Рост цен по отношению к сентябрю 2022 года на помидоры составил около 3%, а огурцы стоят примерно на 10 % дешевле, чем в прошлом году.

По отдельным товарам, отмечается рост цен выше установленных параметров. Но в большинстве случаев это запланированное повышение. Так, например, в этом году значимо дорожают табачные изделия. Причина – повышение акцизов в рамках гармонизации налогового законодательства с Россией», – пояснил Андрей Картун, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он особо подчеркнул, что основными факторами умеренной динамики цен являются принимаемые меры как в рамках ценовой политики, так и экономической поддержки производителей. Как результат, в августе годовой рост цен производителей сельхозпродукции составил 1,9%, производителей потребительских товаров – 1,7%. Дополнительным фактором низкой инфляции является замедление роста цен импорта потребительских товаров, удешевление импортируемых сырья и материалов, преимущественно из России.

«За 9 месяцев прирост цен составил 3,6% или 0,4% в среднем за месяц. В октябре-декабре возможно некоторое увеличение ежемесячных темпов роста цен вследствие сезонного восстановления цен на овощи и фрукты, планового увеличения акцизов на табачные изделия, а также начала отопительного сезона и переноса на цены, повышенных ранее тарифов на услуги ЖКХ. С учетом текущих трендов, а также планового роста цен сейчас мы видим, что инфляция сложится несколько ниже целевых ориентиров», – резюмировал замминистра экономики.
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