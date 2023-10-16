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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ УПАЛИ ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА МЕСЯЦА


17:04 16.10.2023

На прошлой неделе, с9 по 16 октября, цены на квартиры в Минске снизились впервые за два месяца.

Как пишет Realt, больше всего подешевели однушки.

Согласно информации, за последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 2% - с 15,1 до 14,8 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 9% из них, средний размер скидки варьировался от $200 до $1100. Также было размещено более 1 тысячи новых объявлений с более низкими ценами относительно прошлой недели. В то же время в 1% объявлений цены увеличились — от $1000 до $5000.

Индекс цен на квартиры в Минске на фоне описанных выше изменений за неделю снизился на 0,1% и составил $1385. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1534, что на 0,1% меньше, чем в прошлый понедельник.

В основном снижения объема базы объявлений произошло за счет 2- и 4-комнатных квартир, число которых уменьшилось на 4% и 5% соответственно. Также снизился выбор «трешек» — минус 1%. В то же время 1-комнатных квартир стало больше на 1%.

Среди районов города увеличение количества объявлений отмечалось в трех районах: Московском (+4%), Заводском (+1%) и Первомайском (+1%). В остальных случаях выбор объектов снизился, существеннее всего в Центральном — минус 7%.

В разрезе числа комнат снижение средних цен наблюдалось в части 1- и 2-комнатных квартир — минус 1,2% и 0,2% соответственно. В то же время 4-комнатные за неделю стали дороже в среднем на 1,6%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Центральном — плюс 2,5%. В то же время цены снизились в Октябрьском и Советском районах — минус 1,1% и 0,1% соответственно.
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