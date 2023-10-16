Государственное предприятие «Стравита» подвело итоги первого года работы программы дополнительного накопительного пенсионного страхования.

Напомним, 1 октября 2022 года в Беларуси в соответствии с указом № 367 от 27.09.2021 начала действовать новая программа добровольного накопительного пенсионного страхования. Отличие данной программы накопления дополнительной пенсии от существующих в Беларуси – в государственном софинансировании (при участии работодателя).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе страховой организации, за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года заключено порядка 19,2 тыс. договоров страхования. Чаще всего участниками программы становятся жители Минской области. На долю договоров страхования, заключенных жителями в этом регионе, приходится 23%. Примерно равные показатели у Гомельской, Брестской и Гродненской областей – 18% и по 17% соответственно, в Витебской и Могилевской областях – 12% и 13% соответственно.

Наиболее активная группа страхователей – мужчины в возрасте от 38 до 57 лет (75% договоров страхования), женщины в возрасте от 38 до 55 лет (86% договоров страхования). 14% договоров страхования заключено участниками программы младше 38 лет, из них 2% приходится на молодое поколение до 27 лет. Это те граждане, которые практически с начала трудовой деятельности уже задумались о своем будущем.

По статистике, женщины наиболее активные участники программы – 69% заключенных договоров страхования. Однако мужчины чуть раньше задумываются о заключении договора дополнительного накопительного пенсионного страхования.

Подавляющее большинство договоров страхования было заключено участниками программы при обращении в офис или к представителю Стравиты – 83%. На долю договоров страхования, заключенных онлайн, приходится 17%.

Выплата денежных средств по программе дополнительной накопительной пенсии с участием государства будет осуществляться ежемесячно равными долями только после наступления общеустановленного пенсионного возраста в течение срока, выбранного самим страхователем при заключении договора страхования. На сегодня предпочтения страхователей, как мужчин, так и женщин, по сроку выплат отдается 5-летнему периоду выплаты (90% и 94% соответственно). Досрочная выплата денежных средств по договору страхования осуществляется наследникам в случае ухода из жизни застрахованного лица, или застрахованному лицу при установлении ему инвалидности I или II группы

Программа страхования дополнительной накопительной пенсии работников уже софинансируется при участии порядка 4 тыс. предприятий и организаций.

Право на первую выплату дополнительной накопительной пенсии по программе наступит у страхователей, достигших общеустановленного пенсионного возраста в ноябре 2025 года. С момента наступления пенсионного возраста у страхователя есть полгода для того, чтобы обратиться к страховщику с письменным заявлением либо оформить заявление на выплату онлайн. Решение о выплате накоплений принимается не позднее, чем через 15 рабочих дней после письменного обращения страхователя к страховщику.

Следует отметить, что выплаты накопленных средств в связи с досрочным прекращением договора по причине наступления инвалидности и ухода из жизни страхователя уже произведены в текущем году.

Изменения в отдельные положения указа № 367 от 27 сентября 2021 г. (именно этот документ регламентирует порядок реализации программы дополнительного накопительного пенсионного страхования) будут рассматриваться в установленном законодательством порядке. В том числе для рассмотрения будут предложены такие пожелания граждан, как определение срока выплаты дополнительной пенсии по программе не на этапе заключения договора страхования, а при написании заявления о выплате страхового обеспечения, возможности устанавливать иной по продолжительности период выплат – 3, 5, 10, 15 или 20 лет, а не только 5 или 10 лет.

Стравита на рынке страхования с 2002 года. Более чем за 21 год предприятием застраховано свыше 641 тыс. жителей Беларуси.