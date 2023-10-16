Продуктивно завершился трехдневный конкурс цифровых идей, организованный компанией МТС и БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, в финале Хакатона студенты представили свои варианты по расширению возможностей онлайн-покупок с помощью приложения «Мой МТС». Главный приз 5000 рублей получили студентки БГУ Анастасия Турляк и Валерия Селивонец.

Участники конкурса разрабатывали прототип интерфейса по внедрению электронных сертификатов в приложение «Мой МТС». В финале 17 команд представили свои проекты авторитетному жюри. К задаче студенты подошли креативно. Одни участники рекомендовали синхронизировать подарочные сертификаты с wish-листом или календарем праздников, а другие — доставлять их с помощью эмоджи, push-уведомлений или ссылок.

По итогам победу в конкурсе одержал проект Анастасии Турляк и Валерии Селивонец, студенток БГУ. Их решение отличалось нестандартным визуалом и тем, что бонус от покупки электронного сертификата получает в том числе тот, кто его дарит.

Компания МТС постоянно развивает направление Е-commerce, улучшая продукты и сервисы для своих клиентов. Идеи, которые были представлены на Хакатоне, возможно, помогут вывести пользовательский сервис на новый уровень: расширить варианты онлайн-покупок, сделать путь к товару или услуге проще и комфортнее.

«Мы поражены высоким уровнем проектов. Многие идеи были достаточно неожиданными и удивили опытных специалистов в сфере Е-commerce. Хакатон был задуман как стартовая площадка для талантливой молодежи, с помощью которой они могут отточить свои навыки и подготовиться к профессиональной деятельности. Надеемся, участники получили важный и полезный опыт», - подчеркнул Николай Булаш, заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам компании МТС.

Space Hackathon with MTC проходил с 11 по 13 октября в Минске: команды слушали лекции от специалистов МТС, проходили обучающие тренинги от приглашенных экспертов, а затем презентовали решения в формате питчей.

Интерес к Хакатону был высоким. Для участия в конкурсе зарегистрировались более 130-ти учащихся 20-ти белорусских вузов: БГУ, БГУиР, БГЭУ, БГТУ, БНТУ, МГЛУ, Института предпринимательской деятельности, Гродненского медуниверситета, Брестского госуниверситета и других. Среди студентов были будущие программисты, дизайнеры, маркетологи и журналисты.

Space Hackathon with MTC — трехдневный конкурс инновационных проектов, организованный компанией МТС, БГУ и молодежным межвузовским предпринимательским сообществом StartUp Space.