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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ЭКСПОРТЕ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛА 4,4%


15:22 16.10.2023

Доля высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте Беларуси за январь-август 2023 года достигла исторического максимума и составила 4,4%. Об этом заявила начальник управления прогнозирования внешней торговли Минэкономики Юлия Зубарь в интервью программе «Акценты» телеканала «РТР-Беларусь».

«Мы планомерно наращиваем долю высокотехнологичных товаров в структуре экспортной корзины. В январе-августе 2023-го она достигла 4,4% – это исторический максимум», - сказала Юлия Зубарь, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Она отметила, что в структуре экспортной корзины произошли существенные изменения.

«При сокращении вывоза сырья, материалов и промежуточных товаров, выросла доля инвестиционной продукции. Высокими темпами увеличивались поставки грузовиков, автобусов, телевизоров и мониторов и так далее. В страновой структуре экспорта также произошли существенные сдвиги. Продажи в дружественные страны мы нарастили в 1,3 раза. Ключевым рынком сбыта для нас по-прежнему остается Россия. Экспортно-импортные операции с этим рынком составляют порядка 60% всего товарооборота Республики Беларусь», – рассказала представитель Минэкономики.

По ее словам, по итогам 8 месяцев текущего года внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос на 12,5% и достиг $62 млрд. Половину этого объема составляют экспорт. Причем экспорт товаров и услуг – максимальный с 2012 года.

Как отметила в беседе с журналистом начальник управления, в планах на будущий год – активизировать торговлю со странами Африки.

«Опорными точками определены Египет, Кения, Нигерия, Экваториальная Гвинея. На сегодня наши поставки не соответствуют потенциалу белорусского экспорта в данный регион. Поэтому в проекте Целевого плана на 2024 год предусмотрено наращивание экспорта в страны Африки, в первую очередь, за счет продовольствия, продукции машиностроения, химической промышленности», – резюмировала Юлия Зубарь.
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