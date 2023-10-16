Многофункциональное оборудование для производства изделий из пенополиуретана изготавливают в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, научные работы ведутся коллективом лаборатории физико-химии полимерных материалов и природных органических соединений НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ под руководством заведующего лабораторией Михаила Ксенофонтова.

Пенополиуретан является эффективным изоляционным материалом, применимым в строительстве, промышленности, теплоизоляции трубопроводов и емкостей. Сейчас этот материал активно производится по всему миру. Однако улучшение его качественных характеристик до сих пор остается актуальной задачей. Кроме того, есть технические ограничения при его изготовлении: вариативность смешения компонентов при соблюдении точных временных параметров. Очень часто это затрудняет сам процесс производства. Ученые БГУ разработали методику и оборудование, которые позволяют автоматически выдерживать требования по времени и соблюсти равномерную подачу компонентов.

Уникальность разработанных в БГУ установок заключается также в их модульности и функциональной адаптивности под запросы конкретных предприятий. Это позволяет укомплектовать оборудование нужными программными блоками с учетом специфики производителя. На данный момент ученые БГУ создали более 200 модификаций оборудования. Это смесительно-дозирующие установки высокого и низкого давления. Первые используются для производства многофункциональных сорбентов нефтепродуктов и эффективной теплоизоляции трубопроводов магистральных и коммунальных тепловых сетей, газо-, нефтепроводов. Установки низкого давления подходят для изготовления фильтров автотракторной и авиационной промышленности, шин для медицинского оборудования. Кроме того, комплексы могут применяться для нанесения по заданной траектории герметиков, различных клеевых составов, уплотнителя и уплотнительного контура из силикона и пенополиуретана.

Также модульная комплектация оборудования обеспечивает высокую ремонтопригодность за низкую стоимость. Неисправность устраняется на конкретном участке и не требует полного восстановления оборудования. Кроме того, диагностировать устройство можно удаленно. Оборудование соответствует международным стандартам, используемым при проектировании, подготовке элементной базы, контроле сборки и монтажа.

Оборудование внедрено в производство и успешно используется на предприятиях Беларуси и России. Ежегодно его различные модификации получают золотые и серебряные медали конкурса «Лучший инновационный проект» (Санкт-Петербург), также разработка имеет 94 патента и авторских свидетельств на изобретения.