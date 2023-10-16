Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) второго уровня создается на базе Барановичского государственного университета. Решение о его создании принято в рамках семинара «Организация деятельности ЦПТИ и актуальные вопросы охраны и управления правами на объекты интеллектуальной собственности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, он станет тринадцатым, работающим на базе вузов страны.

Всего в Беларуси функционирует 28 точек ЦПТИ.