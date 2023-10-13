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ЭКОНОМИКА РБ


КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ В КРАСНОПОЛЬЕ ЗАВЫШЕНИЕ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ В 2,4 РАЗА


13:25 16.10.2023

Комитет госконтроля Могилевской области в октябре 2023 года провел мониторинг рынка в г.п. Краснополье.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКГ региона, среди основных нарушений - завышения цен, реализация товаров без документов об их приобретении, а также качестве и безопасности.

У отдельных предпринимателей торговые надбавки на овощи и фрукты были завышены от 1,8 до 2,4 раза (в частности, на перец свежий применялись торговые надбавки 66-72% вместо разрешенных законодательством 30%, на лимоны и апельсины – 70-74% вместо 40%).

На одном из торговых мест в продаже находились более 80 наименований непродовольственных товаров без наличия ценников.

Контролеры также выявили неединичные случаи реализации местными предпринимателями товаров без документов, подтверждающих их приобретение, качество и безопасность.

По выданным рекомендациям обеспечено принятие нарушителями незамедлительных мер реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.
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