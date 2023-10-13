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ЭКОНОМИКА РБ
БНБК ПОСТАВЛЯЕТ НА ЭКСПОРТ БОЛЕЕ 85% ПРОДУКЦИИ
13:08 16.10.2023
Более 85% продукции ЗАО "БНБК" поставляется на экспорт. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал генеральный директор ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" Даниил Урицкий,
По его словам, все плановые показатели ЗАО "БНБК" перевыполнило.
"Мы думали, что 70% нашей продукции будет поставляться на экспорт. Сегодня мы поставляем 85-90%. Особые комбикорма для ценных пород рыб (лосось, форель) 100% поставляются на экспорт. Мы думали, что будем поставлять 20% продукции в Европу и Ближний Восток. После санкций изменилась логистика, и мы увеличили поставки в Российскую Федерацию. Сегодня вся продукция БНБК продается, причем по предоплате", - сказал гендиректор ЗАО "БНБК".
Он добавил, что главная задача - решить прежде всего белорусский вопрос импортозамещения. В настоящее время 100%-ная потребность Беларуси покрывается.
"Сейчас мы производим не только базовые для нас лизин сульфат и лизин моногидрохлорид, но еще треонин и триптофан. Отмечу, что производителей треонина всего 12 в мире, а производителей триптофана - 6. При этом Беларусь производит и триптофан, и треонин, и лизин сульфат, и лизин моногидрохлорид", - сказал Даниил Урицкий.
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