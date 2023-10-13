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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,8%


12:56 16.10.2023

Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 101,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 98,1% и 101% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 103,6%, потребительские товары – 100,5% и 101,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 89,9%, в том числе в растениеводстве – 105,4% и 98,1% соответственно, животноводстве – 99,9% и 88,4%.
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