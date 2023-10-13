|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,8%
12:56 16.10.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 101,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 98,1% и 101% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 103,6%, потребительские товары – 100,5% и 101,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 89,9%, в том числе в растениеводстве – 105,4% и 98,1% соответственно, животноводстве – 99,9% и 88,4%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2023
Курсы в банках
на 16.10.2023
Конвертация в банках
на 16.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте