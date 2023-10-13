26 октября 2023 г. состоится Республиканский профсоюзный правовой прием граждан.

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов республики, районные, городские объединения профсоюзов.

Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости по желанию гражданина для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры.

Время и место профсоюзного приема в вашем районе или городе можно узнать в каждом районном, городском объединении профсоюзов.

Информация о времени и месте профсоюзного приема также будет размещена на сайтах районных, городских объединений профсоюзов, областных (Минского городского) объединений профсоюзов.

В районных, городских объединениях профсоюзов осуществляется предварительная запись. Предварительно записаться на профсоюзный прием можно лично, по телефону, через сайт, по адресу электронной почты районного, городского объединения профсоюзов.