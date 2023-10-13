Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует ускорение годовой инфляции в Беларуси с октября 2023 года. Такой прогноз содержится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.

В нем отмечается, что годовая инфляция в Беларуси в сентябре обновила исторический минимум: 2,0% г/г в сентябре по сравнению с 2,3% г/г в августе и 2,7% г/г в июле.

«Основным драйвером снижения годового роста цен стало замедление роста цен на продовольственные товары (2,4% г/г в сентябре по сравнению с 3,4% г/г в августе). По непродовольственным товарам четвертый месяц подряд фиксируется дефляция (минус 2,3% г/г в сентябре после минус 2,6% г/г). С октября 2023 г. годовая инфляция ускорится в силу выхода из расчета низких показателей октября 2022 г.», - говорится в обзоре.