|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 1500 ГРУЗОВИКОВ ОЖИДАЮТ ВЪЕЗДА В ЛИТВУ – ГПК БЕЛАРУСИ
11:21 16.10.2023
Въезда в Литву ожидают около 1500 большегрузов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«В субботу количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Литву, достигло 1540 единиц. Несмотря на ухудшающуюся обстановку, литовские службы не предпринимают попыток решать проблему больших очередей на границе. Так, за выходные дни через 🇱🇹пункты пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка) в страны ЕС проследовало всего 37% фур от нормы», - говорится в сообщении.
С пятницы сопредельные контрольные службы в латвийском погранпереходе Патерниеки (Григоровщина) оформили 43% большегрузов.
По состоянию на 10:00 незначительное скопление легкового транспорта фиксируется только перед литовским пунктом пропуска Привалка (Райгардас).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2023
Курсы в банках
на 16.10.2023
Конвертация в банках
на 16.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте