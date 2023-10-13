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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 1500 ГРУЗОВИКОВ ОЖИДАЮТ ВЪЕЗДА В ЛИТВУ – ГПК БЕЛАРУСИ


11:21 16.10.2023

Въезда в Литву ожидают около 1500 большегрузов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«В субботу количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Литву, достигло 1540 единиц. Несмотря на ухудшающуюся обстановку, литовские службы не предпринимают попыток решать проблему больших очередей на границе. Так, за выходные дни через 🇱🇹пункты пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка) в страны ЕС проследовало всего 37% фур от нормы», - говорится в сообщении.

С пятницы сопредельные контрольные службы в латвийском погранпереходе Патерниеки (Григоровщина) оформили 43% большегрузов.

По состоянию на 10:00 незначительное скопление легкового транспорта фиксируется только перед литовским пунктом пропуска Привалка (Райгардас).
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