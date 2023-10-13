В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,9%, с декабрем 2022 г. – 102,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сентябре 2023 года цены увеличились на 2,2% к уровню сентября 2022 года. В январе-сентябре текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-сентябрем 2022 года составил 6,4%.

Непродовольственные товары в сентябре текущего года подорожали по сравнению с августом на 0,1%, с декабрем 2022 года - на 1,5%. Годовое снижение цен на непродовольственные товары в сентябре 2023 года составило 0,9%. В январе-сентябре 2023 года цены выросли на 3,4% к уровню января-сентября 2022 года.

Цены на услуги в сентябре 2023 года выросли по сравнению с августом на 1,3%, с начала года - на 7,8%. За сентябрь 2023 года к уровню сентября 2022 года рост цен на услуги ускорился до 8,6%. В январе-сентябре текущего года к уровню соответствующего периода 2022 года услуги подорожали на 7,3%.