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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ МАСШТАБНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТА В ШАНХАЕ


10:38 16.10.2023

Белорусские предприятия готовятся представить экспортный потенциал страны на 6-й Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo), которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, Беларусь покажет свои лучшие достижения в масштабном страновом павильоне, а также в коммерческих павильонах, где гости выставки со всего мира знакомятся непосредственно с представителями предприятий.

Белорусский страновой павильон будет оформлен в стиле Большого театра Беларуси. Здесь пройдут выступления солистов оперы и музыкантов оркестра Большого. Затем сцена превратится в залитый светом подиум, на котором состоится показ модных коллекций белорусских дизайнеров - продукцию из льна, изделия из натурального меха покажут организации концерна "Беллегпром" и Белкоопсоюза.

Кроме того, в страновом павильоне пройдут тематические дни Брестской, Гродненской, Витебской и Гомельской областей.

Линейку востребованных белорусских продуктов питания в павильоне "Продовольственная и сельскохозяйственная продукция" представят более чем 30 компаний, включая известные предприятия, входящие в концерны "Белгоспищепром" и "Брестмясомолпром". Китайские посетители и участники выставки смогут насладиться разнообразием белорусских деликатесов, включая сыры, молоко, глазированные сырки, мороженое, мясные изделия, шоколад, алкогольные и безалкогольные напитки. Новинками для китайского рынка станут специально разработанные конфеты из сухого молока, а также пять видов горького шоколада от кондитерской фабрики "Коммунарка". В павильоне посетителей ждут презентации, дегустации продукции, алкогольных и безалкогольных напитков, а также яркие шоу с мастер-классами по приготовлению блюд национальной белорусской кухни от известного повара Антона Каленика.

Посетители выставки смогут ознакомиться с научно-техническими достижениями и инновационными разработками из нефтехимической и промышленной сфер в павильоне "Высокотехнологическое оборудование и информационные технологии".

В павильоне "Потребительские товары" будут представлены текстильные изделия, включая меховые товары и продукцию из льна. Впервые на китайском рынке будет представлен бренд "Мерч Первого". Коллекция включает джемперы, байки и свитшоты с эксклюзивными цитатами Президента Республики Беларусь.

Биржевые, таможенные, образовательные и логистические услуги, разработки отечественных образовательных и научных учреждений, а также потенциал свободных экономических зон страны белорусские участники продемонстрируют в павильоне "Торговля услугами". Сегодня организации Национальной академии наук Беларуси подбирают широкий спектр научных разработок, которые могут быть интересны китайским партнерам.

На выставке импорта в Шанхае запланировано проведение обширной информационной и культурной программы.

"Участие в выставке не ограничивается лишь презентацией продукции, но и позволяет установить перспективные деловые контакты с зарубежными партнерами, так как в числе многочисленных посетителей находятся потенциальные клиенты, такие как профессиональные закупщики, интернет-магазины, оптовые покупатели и предприятия, занимающиеся переработкой", - пояснили в "Белинтерэкспо".

Более 70 участников подтвердили свое участие, но формирование Национальной экспозиции еще продолжается. Компании, желающие участвовать в национальной экспозиции Беларуси, могут оставить свои заявки до конца этой недели, обратившись к сотрудникам выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП.

В текущем году ожидается участие в китайской выставке более 150 стран, представляющих регионы Азии, Африки и Европы.

Организаторами национальной экспозиции на выставке выступают Белорусская торгово-промышленная палата и выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.
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