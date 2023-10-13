КГК Гомельской области в Жлобинском районе выявил самовольное строительство объекта и захламление земельного участка площадью 0,68 га, расположенного в водоохранной зоне и предназначенного для организации отдыха населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, земельный участок в 2018 году был предоставлен в аренду гражданину для строительства и обслуживания площадки для зоны отдыха, при этом возведение на нем капитальных строений не предусмотрено. Однако обследованием в сентябре текущего года этого участка специалистами областного КГК выявлено строительство на нем здания площадью около 300 кв. м (возведен на фундаменте, стены из газосиликатных блоков и т.д.), а также свалки строительных и бытовых отходов, ненадлежащее его содержание (участок частично зарос сорной растительностью).

Созданная по требованию Комитета госконтроля комиссия из числа специалистов областных и районных служб подтвердила капитальность возводимого объекта, а также нарушения порядка землепользования. Гражданину выданы предписания о демонтаже здания (в настоящее время соответствующие работы уже начаты) и наведении порядка на предоставленном участке. Устранение нарушения остается на контроле.

КГК напоминает, что согласно статье 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь, возведение объекта на земельном участке, используемом не по целевому назначению, а также без получения разрешительной документации на его строительство является самовольным строительством, последствия которого – снос самовольной постройки.