|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕК САМОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЗЕМЛЯХ ПРИРОДООХРАННОГО И РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
10:20 16.10.2023
КГК Гомельской области в Жлобинском районе выявил самовольное строительство объекта и захламление земельного участка площадью 0,68 га, расположенного в водоохранной зоне и предназначенного для организации отдыха населения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, земельный участок в 2018 году был предоставлен в аренду гражданину для строительства и обслуживания площадки для зоны отдыха, при этом возведение на нем капитальных строений не предусмотрено. Однако обследованием в сентябре текущего года этого участка специалистами областного КГК выявлено строительство на нем здания площадью около 300 кв. м (возведен на фундаменте, стены из газосиликатных блоков и т.д.), а также свалки строительных и бытовых отходов, ненадлежащее его содержание (участок частично зарос сорной растительностью).
Созданная по требованию Комитета госконтроля комиссия из числа специалистов областных и районных служб подтвердила капитальность возводимого объекта, а также нарушения порядка землепользования. Гражданину выданы предписания о демонтаже здания (в настоящее время соответствующие работы уже начаты) и наведении порядка на предоставленном участке. Устранение нарушения остается на контроле.
КГК напоминает, что согласно статье 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь, возведение объекта на земельном участке, используемом не по целевому назначению, а также без получения разрешительной документации на его строительство является самовольным строительством, последствия которого – снос самовольной постройки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2023
Курсы в банках
на 16.10.2023
Конвертация в банках
на 16.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте