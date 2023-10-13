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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,1%
10:14 16.10.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,4%, с декабрём 2022 г. – 103,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,1% и 103,1% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 103,1%, потребительские товары – 99,8% и 102,1% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 102%, с декабрём 2022 г. – 91%, в том числе в растениеводстве – соответственно 108,4% и 93,1%, животноводстве – соответственно 99,97% и 90,3%.
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