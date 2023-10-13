Гомельский химический завод нарастил поставки удобрений в Россию. Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Черняков в рамках бизнес-форума "Брянск-Гомель".

Как напомнил руководитель, предприятие специализируется на выпуске сложных минеральных удобрений, прежде всего азотно-фосфорно-калийных с различным составом микро и макроэлементов.

"С прошлого года мы очень активно начали работать с российскими аграриями. Так, в прошлом году в целом в Россию было поставлено свыше 250 тыс. т удобрений. В Брянскую область - более 20 тыс. т", - назвал цифры Дмитрий Черняков.

В этом году сотрудничество преумножили, уточнил он.

"Уже видим, что по году в целом по России выходит цифра в 400 тыс. т, а в Брянскую область мы уже на сегодня поставили более 30 тыс. т", - подчеркнул директор.

"Сотрудничаем с такой крупной компанией в Брянской области, как "Мираторг". В честной конкурентной борьбе выигрываем за счет уникальности нашего продукта", - заключил руководитель.