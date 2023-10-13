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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД НАРАСТИЛ ПОСТАВКИ УДОБРЕНИЙ В РОССИЮ
09:44 16.10.2023
Гомельский химический завод нарастил поставки удобрений в Россию. Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Черняков в рамках бизнес-форума "Брянск-Гомель".
Как напомнил руководитель, предприятие специализируется на выпуске сложных минеральных удобрений, прежде всего азотно-фосфорно-калийных с различным составом микро и макроэлементов.
"С прошлого года мы очень активно начали работать с российскими аграриями. Так, в прошлом году в целом в Россию было поставлено свыше 250 тыс. т удобрений. В Брянскую область - более 20 тыс. т", - назвал цифры Дмитрий Черняков.
В этом году сотрудничество преумножили, уточнил он.
"Уже видим, что по году в целом по России выходит цифра в 400 тыс. т, а в Брянскую область мы уже на сегодня поставили более 30 тыс. т", - подчеркнул директор.
"Сотрудничаем с такой крупной компанией в Брянской области, как "Мираторг". В честной конкурентной борьбе выигрываем за счет уникальности нашего продукта", - заключил руководитель.
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