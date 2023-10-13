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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО 8,6 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ
09:36 16.10.2023
В Беларуси на 16 октября намолочено 8601,9 тыс. тонн зерна с учетом рапса и кукурузы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, Витебская, Могилевская и Гомельская области продолжают сев озимых зерновых. Посеяно озимых зерновых на зерно по республике на 1455,6 тыс. га, или 94,7%к плану.
Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 145,2 тыс. га и намолочено 1177,8 тыс. тонн этой культуры при урожайности 81,1 ц/га.
В республике собрано 20352,2 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Сельхозорганизации накопали 722,7 тыс. тонн картофеля при урожайности 350,4 ц/га и 2495,5 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 457,8 ц/га.
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