На Витебщине будут использовать передовой опыт Минской области по модернизации и строительству молочно-товарных комплексов (МТК). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.

Согласно информации, в Витебской области до конца года сдадут 3 объекта.

В ближайшей пятилетке почти 100 новых МТК построят в регионе.