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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВИТЕБЩИНЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ МТК
09:28 16.10.2023
На Витебщине будут использовать передовой опыт Минской области по модернизации и строительству молочно-товарных комплексов (МТК). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.
Согласно информации, в Витебской области до конца года сдадут 3 объекта.
В ближайшей пятилетке почти 100 новых МТК построят в регионе.
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