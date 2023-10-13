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ЭКОНОМИКА РБ


НЦПИ ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ НОВАЦИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


18:00 13.10.2023

19 октября на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится открытая трансляция семинара «Когда предприятию необходимо «оздоровление» по новому закону «Об урегулировании неплатежеспособности».

Как сообщает Национальный правовой портал, мероприятие открывает цикл семинаров по разъяснению новаций законодательства в данной сфере.

Спикерами семинара выступят представители Департамента по санации и банкротству Министерства экономики: Юрий Тараканов, директор Департамента, Зоя Гайдученко, начальник управления анализа и информационного обеспечения процедур экономической несостоятельности (банкротства), Анатолий Сайчук, заместитель начальника управления по санации и банкротству по Минску и Минской области.

В ходе мероприятия будут рассмотрены: функции и задачи органов государственной власти в сфере урегулирования неплатежеспособности; риск наступления банкротства как определяющий фактор необходимости оздоровления предприятий.

Традиционно можно задать вопросы по теме семинара. Направлять их следует на ящик до 11.00 19 октября. Ответы прозвучат в ходе прямого эфира.

Напомним, 1 октября 2023 г. вступил в силу закон от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности». Правовой акт содержит ряд новых норм. Он регулирует полномочия «вертикали» госорганов в сфере урегулирования неплатежеспособности и изменяет весь ранее существовавший механизм проведения процедур экономической несостоятельности (банкротства) в Беларуси, наделяя государственные органы новыми полномочиями.

Также 1 октября вступило в силу постановление министерства экономики и финансов от 7 августа 2023 №16/46 «Об оценке степени риска наступления банкротства».

Постановлением введены показатели оценки степени риска наступления банкротства, порядок их расчета, установлены критерии оценки степени риска наступления банкротства субъектов хозяйствования. Указанные показатели обеспечивают первичный отбор субъектов хозяйствования для последующего проведения ими углубленного анализа хозяйственной деятельности в целях упреждения их несостоятельности или банкротства.
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